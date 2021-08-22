علاء عز: حصر كامل للشركات المنضمة لمبادرة جسور لتحديد القطاعات الأكثر إقبالا

بكر بهجت _ قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الشهرين الماضيين شهدا إقبالًا كبيرًا على الانضمام لمبادرة جسور من جانب الشركات بجميع القطاعات الإنتاجية، وهو ما يجري حصره حاليًا من قبل القائمين على ملف تسجيل الشركات، وذلك للتعرف على القطاعات التي تمتلك قدرات تصديرية أعلى، مشيرًا إلى أن المبادرة مثلت فرصة أمام المصدرين لفتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم.

أضاف عز في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» أن هناك تقريرًا كاملًا سيتم استعراضه اليوم الأحد، يتضمن العدد الدقيق للشركات والمنتجين المنضمين للمبادرة، والقطاعات الأكثر إقبالًا، وذلك لمراعاتها في الخطط التصديرية التي يتم وضعها، لافتًا إلى أن الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وخاصة إفريقيا بمثل نقطة انطلاق لتحقيق النمو المنتظر بالصادرات.

وفور إطلاق الكتالوج الإلكتروني بدأ اتحاد الغرف التجارية في تلقي طلبات الشركات للتسجيل عليه، وأكد عز حينها على وجود رغبة كبيرة لدى الشركات والمصانع المصرية في تصدير منتجاتها، لافتًا إلى أن مصر بها 40 ألف مصنع منها 3000 مصنع يقوم بتصدير منتجاته، وباقي المصانع لديها منتجات قابلة للتصدير ولكن لم تكن لديها فرصة لذلك، وتلك هي المقصودة في المقام الأول من مبادرة جسور، وهو ما يعمل عليه الاتحاد من خلال تسجيل تلك الشركات على الموقع الخاص بالمبادرة.

وحدد عز في تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» أبرز المنتجات التي عليها تركيز في الصناعات الهندسية والملابس، خاصة في ظل استفادتها من عدم وجود جمارك عليها وفق الاتفاقيات، وانخفاض في تكلفة الشحن في ظل مبادرة جسور، لافتًا إلى أن الاتحاد يركز على جميع القطاعات التي تتضمن منتجات قابلة للتصدير، إلى جانب رفع معدلات التصدير للقارة السمراء، بفضل خط الشحن الذي وفرته جسور من العين السخنة لمومباسا والذي يخدم أسواق شرق إفريقيا بالكامل.

وتابع أن جميع المنتجات المصرية لديها فرصة في إفريقيا، نظرًا لأن المواصفات القياسية الخاصة بها هي نفس المواصفات المعتمدة في مصر، وبالتالي فإن الوقت مناسب لفتح الباب أمام المصانع التي لم تتمكن من تصدير منتجاتها وخاصة مع التيسيرات التي تقدمها المبادرة، لافتًا إلى أن دول أوروبا وأمريكا ومناطق أخرى لديها مواصفات أعلى، ما يتطلب ضرورة التركيز على التواجد بها وتقديم منتجات تتوافق مع متطلباتها.