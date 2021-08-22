سي ان بي سي: سابك السعودية تفاوض بنوكا لتسهيل ائتماني دوار بملياري دولار

قال مصدران مصرفيان لـ CNBC عربية، إن شركة سابك كابيتال، المملوكة بالكامل لعملاق البتروكيماويات السعودية تعكف حاليا على مفاوضات مع مجموعة من البنوك بشأن خيارات تتعلق بتسهيل ائتماني دوار بنحو ملياري دولار ينتظر أن يستحق في وقت لاحق من العام الجاري.

وأوضح أحد المصادر أن القرض المسعر بنحو 25 نقطة أساس فوق سعر الليبور جرى تمديده لعام واحد في نهاية ديسمبر الماضي، مضيفا أن الشركة قد تتجه لتمديده مرة أخرى مع ارتفاع تكلفة التمويل.

فيما قال مصدر أخر إن المفاوضات لا زالت جارية وينتظر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة وأن “سابك” لم تحسم خيارها بعد بشأن تمديد القرض أو اعادة تمويله.

وأضاف المصدر أن توجه الشركة العام الماضي كان يميل نحو إعادة تمويل التسهيل ولكن على نحو مفاجئ تم تغيير فريق الخزانة في الشركة والذي قرر بدوره تمديد التسهيل الذي تم إصداره في 2015 لمدة 5 سنوات.