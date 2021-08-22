وزيرا قطاع الأعمال والطيران يبحثان الخطوات النهائية لتنفيذ مشروع رأس جميلة بشرم الشيخ

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لقاء مشتركا لوضع الخطوط النهائية الخاصة بإقامة مشروع سياحي فندقي برأس جميلة في مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور مجلسي إدارتي شركتي المنتزه للسياحة والاستثمار وايماك العقبة وعدد من قيادات الوزراتين .

ويقام المشروع على قطعتي أرض متلاصقتين تمتلكهما شركتي (المنتزه للسياحة والاستثمار) التي تساهم بها شركة إيجوث ، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة (إيماك العقبة) التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك من خلال ضم الأرضين ليصبح مشروع وكيان واحد كبير تساهم فيه الشركتين كل بحصته فى الأرض.

خلال الاجتماع، استعرض الجانبان الإجراءات اللازمة للبدء في إقامة المشروع والخطوات التنفيذية للمشروع والـبرامج الزمنية المقررة للتنفيذ، بجانب تشكيل فرق ولجان للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع .

وقد أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، أن مشروع رأس جميلة يأتي في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة، مشيرا إلى مقومات المنطقة ومزاياها الاستثمارية، وضرورة استدعاء المطورين المتخصصين في مثل هذه المشروعات الكبرى أسوة بما تم في قطاع السياحة والفنادق التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

من جانبه، أشاد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بالتعاون المثمر والتنسيق بين الوزارتين في عدد من الملفات والمشاريع المشتركة متطلعا إلى استمرار المزيد من التعاون بما يخدم الدولة المصرية.

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بمثل هذه المشروعات الاستثمارية وان وزارة الطيران المدنى تعمل على تذليل كافة التحديات والعقبات امام المستثمرين وتستهدف وتشجع مثل هذه المشروعات التى تساهم فى زيادة الدخل القومى المصرى.

وأكد ان الوزارة لديها مخطط طموح ومشروعات ضخمة لتمنية مواردها خلال الفترة القادمة .