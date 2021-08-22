محمد الأتربي يوضح تفاصيل سرقة عصابة نحو 2.7 مليون جنيه من أموال عملاء

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محمد مصطفى – قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن تشكيلا عصابيا استغل عدم دراية بعض العملاء وحصل منهم على أرقام بطاقاتهم السرية واستولوا على نحو 2.7 مليون جنيه، في نحو 13 واقعة قيد التحقيق الآن.
وأضاف الأتربي، في تصريحات لبرنامج على مسؤوليتي، أن جميع أموال المودعين في أمان، ولم يحدث ثمة اختراق لحسابات العملاء، مشددا على أن الأموال المسحوبة ستعود لأصحابها خلال ساعات، وأن البنك غير مخطيء وغير مسؤول، وأنه لم يثبت حتى الآن تورط أي موظف في الوقائع محل التحقيق.
وناشد رئيس بنك مصر المواطنين، قائلًا: “أرجوكم لا تعطوا بياناتكم وأرقامكم السرية لأي شخص، حتى ولو كان من خدمة العملاء”، مشيرًا إلى أن هناك حسابا إلكترونيا لكل بنك وهو آمن ويمكن العميل استخدامه دون زيارة البنك.
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