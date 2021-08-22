الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر ينمو 2.3% في الربع الأول

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وكالات – أظهرت بيانات رسمية، يوم السبت، أن الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر حقق نموا بنسبة 2.3% في الربع الأول من العام الحالي مدعوما بأداء أفضل في قطاع الطاقة، وذلك بعد انكماش بنسبة 3.9% قبل عام.
ويعتمد اقتصاد الجزائر، الدولة العضو بمنظمة أوبك، بقوة على النفط والغاز الذي يسهم بأكثر من 90% من إجمالي عائدات التصدير و60% من ميزانيتها.
وأظهرت البيانات التي أصدرها الديوان الوطني للإحصائيات أن قطاع النفط والغاز في البلاد حقق نموا بنسبة 7.5% في الفترة بين يناير ومارس بعد انكماش بنسبة 13.3% قبل عام.
كما أظهرت البيانات تحقيق نمو بنسبة 1.4% خارج قطاع الطاقة بعد انكماش بنسبة 1.2% قبل عام .
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