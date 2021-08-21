المغرب يسجل 90 وفاة و6513 إصابة جديدة بفيروس كورونا

– سجلت وزارة الصحة المغربية، السبت، 90 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، نزولا من 115 وفاة أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 11677.

كما أشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى تسجيل 6513 إصابة جديدة بالفيروس، نزولا من 8216 إصابة أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 806288 حالة.