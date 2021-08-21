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المغرب يسجل 90 وفاة و6513 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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– سجلت وزارة الصحة المغربية، السبت، 90 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، نزولا من 115 وفاة أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 11677.

كما أشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى تسجيل 6513 إصابة جديدة بالفيروس، نزولا من 8216 إصابة أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 806288 حالة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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