مال وأعمال

سعر العملة المشفرة بيتكوين يلامس مستوى 50 ألف دولار

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

روسيا اليوم – ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين” بنسبة 1.99% ليصل إلى 49.498 دولار أمريكي، بحسب موقع “كوين ديسك” المتخصص في العملات الرقمية.

وتقترب العملة الرقمية بذلك من مستوى 50 ألف دولار، وهو المستوى النفسي المهم.

وبحلول الساعة 21:59 بتوقيت موسكو (18:59 بتوقيت جرينيتش)، سجلت عملة “البيتكوين” مستوى عند 49498 دولارا، بزيادة نسبتها 1.99%.

وتقلبت أسعار “بيتكوين” بنسبة 4.9% حيث يتم تداولها بين 48307 دولارات، و49449 دولارا.

ووصل سعر هذه العملة إلى مستوى 64870 دولارا في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى سجلته.

وأضافت العملة 6.8% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي، وارتفعت بنسبة 70% هذا العام.

 

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر العملة المشفرة بيتكوين يلامس مستوى 50 ألف دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا