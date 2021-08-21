سعر العملة المشفرة بيتكوين يلامس مستوى 50 ألف دولار

روسيا اليوم – ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين” بنسبة 1.99% ليصل إلى 49.498 دولار أمريكي، بحسب موقع “كوين ديسك” المتخصص في العملات الرقمية.

وتقترب العملة الرقمية بذلك من مستوى 50 ألف دولار، وهو المستوى النفسي المهم.

وبحلول الساعة 21:59 بتوقيت موسكو (18:59 بتوقيت جرينيتش)، سجلت عملة “البيتكوين” مستوى عند 49498 دولارا، بزيادة نسبتها 1.99%.

وتقلبت أسعار “بيتكوين” بنسبة 4.9% حيث يتم تداولها بين 48307 دولارات، و49449 دولارا.

ووصل سعر هذه العملة إلى مستوى 64870 دولارا في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى سجلته.

وأضافت العملة 6.8% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي، وارتفعت بنسبة 70% هذا العام.