- 1/3
- 2/3
- 3/3
روسيا اليوم – ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين” بنسبة 1.99% ليصل إلى 49.498 دولار أمريكي، بحسب موقع “كوين ديسك” المتخصص في العملات الرقمية.
وتقترب العملة الرقمية بذلك من مستوى 50 ألف دولار، وهو المستوى النفسي المهم.
وبحلول الساعة 21:59 بتوقيت موسكو (18:59 بتوقيت جرينيتش)، سجلت عملة “البيتكوين” مستوى عند 49498 دولارا، بزيادة نسبتها 1.99%.
وتقلبت أسعار “بيتكوين” بنسبة 4.9% حيث يتم تداولها بين 48307 دولارات، و49449 دولارا.
ووصل سعر هذه العملة إلى مستوى 64870 دولارا في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى سجلته.
وأضافت العملة 6.8% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي، وارتفعت بنسبة 70% هذا العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر العملة المشفرة بيتكوين يلامس مستوى 50 ألف دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.