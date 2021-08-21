الرئيس اللبناني: خزانة الدولة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود

وكالات – قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن خزانة الدولة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود الذي تقرر اليوم السبت.

وذكر مصرف لبنان المركزي، في وقت سابق اليوم السبت، أن الحكومة قررت زيادة سعر الصرف الخاص بتسعير الوقود ليكون ثمانية آلاف ليرة للدولار عن السعر السابق الذي كان 3900 في قرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود.

ولا يزال سعر الصرف الجديد المخصص لواردات الوقود تحت مستوى سعر السوق البالغ 19 ألفا مقابل الدولار وهو ما يعني استمرار سياسة دعم الوقود وإن كان بنسبة أقل.

و قال مسؤولون لبنانيون كبار، اليوم السبت، إن مصرف لبنان المركزي قرر فتح حساب مؤقت “لتغطية دعم عاجل واستثنائي” لواردات الوقود بحد أقصى 225 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر في محاولة لتخفيف أزمة الوقود.