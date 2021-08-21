التموين تطرح مناقصة لشراء 200 ألف طن سكر القصب الخام

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إسلام جابر – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم السبت، عن طرح مناقصة لشراء 200 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ، وذلك لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.
وطلبت الهيئة، بحسب بيان لها اليوم، أن يكون تسليم السكر على أربع فترات، بواقع 50 ألف طن من أول أكتوبر إلى 20 أكتوبر المقبل، و50 ألف طن من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر المقبل، و50 ألف طن من 20 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، و50 ألف طن من 15 ديسمبر إلى 30 ديسمبر المقبل.
وأشارت إلى فتح الاعتماد المستندي بالاطلاع من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، على أن يكون تقديم العروض في موعد أقصاه 28 أغسطس الجاري.
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