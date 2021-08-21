البريد يحذر من صفحات مزورة تطلب بيانات شخصية لبطاقات وحسابات العملاء

إسلام فضل – أكد البريد المصري أنه لم يطلب من العملاء بيانات شخصية أو كلمة مرور لبطاقات أو حسابات العملاء من خلال أي وسائل اتصال مباشرة أو غير مباشرة.

وذكر بيان لهيئة البريد المصري أنه يجب على العملاء توخي الحذر والحيطة فيما يخص البيانات الشخصية أو بيانات الحسابات المالية الخاصة بهم حيث أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة بعض الصفحات المزورة التي تطلب البيانات الشخصية لحاملي بطاقات البريد المصري بدعوى تسهيل الإجراءت أو المساعدة في الحسابات، وهي كلها حسابات مزورة؛ الغرض منها الاستغلال والتعدي على الحسابات.

ونوه البيان إلى أن وسيلة التواصل الوحيدة مع البريد المصري هي رقم خدمة العملاء 16789.