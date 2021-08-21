مال وأعمال

البريد يحذر من صفحات مزورة تطلب بيانات شخصية لبطاقات وحسابات العملاء

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

إسلام فضل – أكد البريد المصري أنه لم يطلب من العملاء بيانات شخصية أو كلمة مرور لبطاقات أو حسابات العملاء من خلال أي وسائل اتصال مباشرة أو غير مباشرة.

وذكر بيان لهيئة البريد المصري أنه يجب على العملاء توخي الحذر والحيطة فيما يخص البيانات الشخصية أو بيانات الحسابات المالية الخاصة بهم حيث أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة بعض الصفحات المزورة التي تطلب البيانات الشخصية لحاملي بطاقات البريد المصري بدعوى تسهيل الإجراءت أو المساعدة في الحسابات، وهي كلها حسابات مزورة؛ الغرض منها الاستغلال والتعدي على الحسابات.

ونوه البيان إلى أن وسيلة التواصل الوحيدة مع البريد المصري هي رقم خدمة العملاء 16789.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البريد يحذر من صفحات مزورة تطلب بيانات شخصية لبطاقات وحسابات العملاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا