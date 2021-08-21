وزير التموين يطلع على استرتيجية عمل الشركة المصرية السودانية للتنمية

دوت الخليج – اجتمع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وفد سوداني ضم عدد من أعضاء وممثلي الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة وكذلك ممثلي شركة الاتجاهات السوادنية.

و أكد المصيلحي، خلال الاجتماع، أن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، والتي أنشأت في أبريل 2021، هي نتاج العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين وتعزيز التكامل الاقتصادي واستغلال الموارد الاقتصادية إضافة لما سيكون لها من دور كبير في التسويق لصادرات البلدين وسد احتياجاتهما في أي أسواق أخرى.

وتابع: كما سيكون لها دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز القيمه المضافة وإنشاء التحالفات الاستراتيجية تحت مظلة الشركة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين في مجال صناعة اللحوم والزيوت والسكر وصناعة الخميرة وصناعات السمسم وغيرها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية.

وأكد المصيلحى أن اجتماع اليوم استهدف الوقوف على آخر المستجدات والتطورات بالشركة وخطتها الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الشركة ستساهم في خلق كيانات اقتصادية أخرى بين الدولتين الشقيقتين إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل للشباب من البلدين.

من جانبه، أكد اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن مصر تساهم بنسبة 60% من رأس المال، وأن التعاون مع شركة اتجاهات السودانية يعود إلي عام 2014، مع إبرام أول عقد معها لتوريد اللحوم السوادني الطازجة.

وأشار حسنين إلى أن شركة اتجاهات السودانية تعاقدت مع وزارة التموين لتطوير وإدارة 25 منفذا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية متخصصة لبيع اللحوم بنظام الشراكة مع إطلاق علامة تجارية جديدة يطلق عليها “Just Meat “إضافة إلى بيع اللحوم الطازجة داخل منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية.

من جانبه، أكد الوفد السوداني أن التعاون مع وزارة التموين، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار أعضاء الوفد السوداني إلى أن الكيان الاقتصادي لهذه الشركة الجديدة سيكون له مردود اقتصادي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار أيضا، مؤكدين أن الشركة التي تم تأسيسها لديها قدرات مالية كبيرة وفنية هائلة.

حضر الاجتماع من الجانبين كل من: اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والجبلي تاج الدين، نائب رئيس منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان، والوفد المرافق له من شركة الاتجاهات السودانية.