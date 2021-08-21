مال وأعمال

بريطانيا تعتمد عقارا استخدم لعلاج ترامب من فيروس كورونا

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وكالات – كشفت السلطات الصحية في بريطانيا، عن استخدام عقار جديد لعلاج المصابين بفيروس كورونا  باستخدام زوجين من الجينات المصنعة معمليا لمهاجمة الفيروس.

وأوضحت أن عقار “رونابريف” أظهر قدرات جيدة على منع العدوى وتقليل الحاجة لدخول المرضى المستشفيات لتلقي العلاج.

ويعد هذا النوع من العقار هو أحد العقاقير التجريبية التي استخدمت لعلاج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد إصابته بالعدوى العام السابق.

يشار إلى أن كلفة هذا العقار مرتفعة، لذا يحتمل قصر استخدامه على الحالات شديدة الخطورة.

يذكر أن العقار، الذي طورته الشركة الأمريكية Regeneron، حصل على دعم وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA).

كما أظهرت التجارب السريرية أن العقار ساعد في الوقاية من عدوى كورونا وكذلك في تقليل مخاطر الاستشفاء أو الأعراض ذات الحالات الشديدة، عند إعطائها بعد فترة وجيزة من الإصابة بالمرض.

والعقار يُعرف باسم Ronapreve “رونابريف”، وهو أول دواء مضاد للأجسام المصطنع يتم اعتماده في المملكة المتحدة، والذي أشاد به وزير الصحة البريطاني، ساجد جافيد ، باعتباره “خبرًا رائعًا”.

وقال جافيد إنه يأمل أن يكون متاحًا لمرضى خدمة الصحة الوطنية NHS في أقرب وقت ممكن.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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