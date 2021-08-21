مال وأعمال

النائب العام يشكل لجنة عليا لوضع استراتيجية التحول الرقمي

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دوت الخليج – أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم السبت، القرار رقم (1474) لسنة 2021 بتشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي، برئاسته وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام.

وتختص اللجنة بوضع الاستراتيجية وسياساتها والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيا مع التطورات في مجال التحول الرقمي.

وكان النائب العام قد أمر بوضع الاستراتيجية اتباعًا للمنهج العلمي في هذا المجال، وضمانًا للتقدم فيه مواكبة لتوجه الدولة المصرية ومؤسساتها نحو تفعيل سياسة التحول الرقمي؛ تيسيرًا على المواطنين وتحقيقًا للعدالة الناجزة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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