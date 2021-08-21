روسيا تسجل 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و797 وفاة

_ سجلت روسيا يوم السبت 797 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 21 ألف إصابة جديدة بينها 1852 حالة في موسكو.

وشهدت روسيا قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الصيف الحالي بلغت ذروتها في يوليو وعزتها السلطات لسلالة دلتا وضعف الإقبال على اللقاحات محلية الصنع.