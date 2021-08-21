الجزار: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة.. 1 سبتمبر المقبل

- 1/3
- 2/3
- 3/3
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأربعاء 1/9/2021، وحتى يوم الأربعاء 13/10/2021، في تسليم دفعة جديدة ( 22 عمارة ) من 73 عمارة بمشروع سكن مصر بالمجاورة 33 بالحي السادس مسلسل 3 بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة بالقرعة العلنية.
وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 13، يوم الأربعاء 1/9/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الخميس 2/9/2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الأحد 5/9/2021، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الإثنين 6/9/2021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الثلاثاء 7/9/2021، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الأربعاء 8/9/2021، وتخصيص يوم الخميس 9/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 19، يوم الأحد 12/9/2021، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الإثنين 13/9/2021، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الثلاثاء 14/9/2021، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الأربعاء 15/9/2021، وتخصيص يوم الخميس 16/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 23، يوم الأحد 19/9/2021، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الإثنين 20/9/2021، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الثلاثاء 21/9/2021، ووحدات العمارة رقم 26 يوم الأربعاء 22/9/2021، وتخصيص يوم الخميس 23/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 26/9/2021، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الإثنين 27/9/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء 28/9/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 29/9/2021، وتخصيص يوم الخميس 30/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الأحد 3/10/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الإثنين 4/10/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 5/10/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الأربعاء 6/10/2021، وتخصيص الأيام من الإثنين 11/10/2021، وحتى الأربعاء 13/10/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزار: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة.. 1 سبتمبر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.