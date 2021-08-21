وزير المالية: تمكين الكفاءات النسائية بالمواقع القيادية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية

كرم الدكتور محمد معيط وزير المالية، الأمهات المثاليات، ورائدات العمل بوزارة المالية، اللائي كانت لهن بصمات واضحة فى مباشرة اختصاصاتهن الوظيفية، ورعاية أسرهن، فى احتفالية نظمتها اللجنة النقابية للعاملين بوزارة المالية؛ تقديرًا لعطائهن الإنسانى، والوظيفى، والوطنى.

أكد الوزير، حرصه على تمكين المرأة العاملة بوزارة المالية، حتى ترتقى الكفاءات النسائية للمواقع القيادية، على نحو يسهم فى التنفيذ المتقن للمستهدفات المالية والاقتصادية؛ اتساقا مع جهود الدولة نحو تمكين المرأة فى شتى مناحى الحياة؛ باعتبارها كلمة السر وراء بناء حضارات قوية، وتقدم المجتمعات.

المرأة المصرية السند الحقيقى والداعم الأكبر فى الإصلاح الاقتصادى وتحقيق التنمية

وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة فى هذه الاحتفالية، قائلاً: «إنها فرصة طيبة لتوجيه تحية اعتزاز وتقدير لكل عظيمات مصر فى مختلف ميادين العطاء الإنسانى والوطنى والحضارى.. إنهن السند الحقيقى والداعم الأكبر فى عملية الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق التنمية».

وجه الدكتور معيط كلمة للدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، خلال تكريمها ضمن رائدات العمل المثاليات بوزارة المالية، قائلا:« إنك مثال للنجاح والاجتهاد والتفانى فى العمل»، كما وجَّه كلمة إلى سمر محفوظ رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، قائلا: «إنك أول سيدة تتولى قيادة هذا القطاع الحيوى، لما قدمتيه من إنجازات خلال مسيرتك الوظيفية، ولما تمتلكيه من مقومات للإدارة الرشيدة»، ووجه أيضا كلمة إلى سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، قائلاً:« إنك نموذج للكفاءات الشابة الواعدة، وأتوقع لك مستقبلاً باهرا».

ومن المكرمات من رائدات العمل المثاليات بوزارة المالية أيضا: هويدا رمضان إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري، وأمل إبراهيم مصطفى رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة، والدكتورة نشوى شرف الدين مدير عام مركز التدريب الإدارى.

والأمهات المثاليات المكرمات من قطاع الإدارة المحلية هن: سامية محمد كمال إبراهيم، وسحر بدوي محمد بدوي، وإيمان علي علي محمد، وعزة خليفة عبد الرحمن، ومنى شهاب أحمد علي، وفي قطاع الموازنة العامة: نعيمة محمد شحاتة، وإيمان محمود محمد صالحين، وسامية جلال السيد أحمد، وشرين نبيل عبد العظيم، ونادية أحمد فضيل محمد شاكر، وإيمان سيد محفوظ، وآمال محمد أحمد عبد الله، وفى قطاع الهيئات والوحدات الاقتصادية: سعاد عبد المجيد عبد العال، ومارسة لمعي سليمان، ونعمات محمد السيد أحمد، وفى قطاع مكتب الوزير: هالة خضراوى على إمام، وناهد أحمد إبراهيم الخياط، ولمياء أحمد عبدالرحيم، وصباح محمد صالح عويس، وأمل محمد أحمد علوان، وبشرى السيد حجاج خليل، وعفاف رشيدي محمد عبد الرحمن، وفى قطاع الأمانة العامة: نادية فهيم عبدالوهاب، وإيمان حسن أحمد محمد شاهين، وبسطة صالح دهب، وهيام صبحي أحمد، وفى قطاع الحسابات والمديريات المالية: فاطمة خليل محمد خليل، ومنال علي أحمد، وفريدة عبد المنعم محمد ميامي، ونوال أحمد رمضان رمضان، ونجوى محمد كامل، وأمينة موسى محمود، وسهام محمد أبو سريع، وسعدية عبد الله إبراهيم، وكوثر حمزة أبو العلا، ومها محمد عبده، وهالة محمود عطية، وفى قطاع التمويل: وفاء كمال محمد داوود، وابتسام فرحات محمد، ومرفت محمد محمد قنصوه، وعطيات محسن مصطفى، وماجدة عبد الحليم عبد الفتح، وسعاد إبراهيم محمد صالح، وفى الحسابات الختامية: هالة عبد الرحمن أحمد الشاذلي، وهالة محمد عبد المجيد المصيلحي، وراوية فاروق صلاح الدين، ومنال صلاح خميس.

أعرب عادل عبدالفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بوزارة المالية والضرائب والجمارك، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن شكره وتقديره لوزير المالية لحرصه على تكريم رائدات العمل والأمهات المثاليات، الذى يعكس إيمانه بقدرة المرأة المصرية على العطاء، وبذل المزيد من الجهد فى سبيل رفعة الوطن وتقدمه، إضافة إلى اهتمامه بتعزيز التواصل مع العاملين بوزارة المالية، وتنمية الكوادر البشرية بما يتسق مع مشروعات التطوير والرقمنة التى تشهدها مختلف القطاعات والمصالح الإيرادية.

قال خالد الصياد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة المالية، إننا حريصون على عقد هذا الاحتفال سنويًا؛ لما له من أثر طيب فى نفوس النماذج النسائية المشرفة بوزارة المالية التى تستحق الثناء والتقدير.