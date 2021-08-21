إنتاج الصين من النفط الخام يرتفع 2.5% في يوليو

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شينخوا _ أظهرت بيانات رسمية أن إنتاج الصين من النفط الخام ارتفع 2.5 في المائة على أساس سنوي إلى 16.87 مليون طن في يوليو.
ونما إنتاج يوليو بـ 3.1 في المائة عن مستوى 2019. وبلغ الإنتاج اليومي للنفط الشهر الماضي 544 ألف طن، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء.
وفي الأشهر السبعة الأولى، وصل إنتاج البلاد من النفط الخام إلى 116.21 مليون طن، بزيادة قدرها 2.4 في المائة عن العام السابق.
وكواحدة من أكبر مشتري النفط في العالم، استوردت الصين 41.24 مليون طن من النفط الخام في يوليو، بانخفاض 19.6 في المائة على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات مصلحة الدولة للإحصاء أن واردات النفط الخام تراجعت 5.6 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو لتصل إلى 301.83
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