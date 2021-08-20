بريطانيا تسجل أكثر من 37 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و114 وفاة

_ أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن بريطانيا سجلت 37314 إصابة جديدة بكوفيد-19 و114 وفاة.

كانت بريطانيا قد سجلت يوم الخميس 36572 إصابة و113 وفاة بمرض كوفيد-19.

وتزداد الإصابات بشكل مطرد هذا الشهر بعد أن رفعت بريطانيا قيود التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الرامية لاحتواء المرض في منتصف يوليو .

وارتفعت الإصابات المسجلة بنسبة عشرة بالمئة تقريبا في الأسبوع الماضي عن الأيام السبعة السابقة له.