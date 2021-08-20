الأسهم الأوروبية ترتفع لكنها تسجل أسوأ أداء أسبوعي في 6 أشهر

_ ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، إذ رفع سهم ماركس آند سبنسر قطاع تجارة التجزئة، لكن المؤشر ستوكس 600 سجل رغم ذلك أسوأ أداء أسبوعي له منذ فبراير وسط علامات على تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفع ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، مع تقدم قطاع التجزئة 1.2 بالمئة.

وقفز سهم شركة التجزئة البريطانية ماركس آند سبنسر 14.1 بالمئة ليتصدر الأسهم على ستوكس 600، إذ رفعت توقعاتها للأرباح بعد قفزة في الطلب على المواد الغذائية وزيادة في طلبات الملابس عبر الإنترنت، مما يشير إلى أن خطتها الأخيرة للتحول قد بدأت في التنفيذ.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 0.4 بالمئة، فيما زاد المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة.

وانتعشت أسهم فرانكفورت من انخفاض في وقت سابق من الجلسة بعد أن أظهرت بيانات قفزة أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين في يوليو .

وأغلق مؤشر التعدين دون تغيير، ليصبح القطاع الأوروبي الأسوأ أداء هذا الأسبوع.

تسببت علامات تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي وزيادة حالات الإصابة بالسلالة دلتا من فيروس كورونا في نزول ستوكس 600 الأوروبي عن مرتفعات قياسية هذا الأسبوع.

وتراجع المؤشر 1.5 بالمئة يوم الخميس فقط، مقتفيا أثر انخفاض الأسهم العالمية على خلفية مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يبدأ في كبح سياسات التيسير النقدي في وقت لاحق من العام.