إيطاليا تسجل 7224 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة

_ قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 49 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم الجمعة مقابل 55 في اليوم السابق، كما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 7224 من 7260.

وسجلت إيطاليا 128683 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، محتلة المركز الثاني على مستوى أوروبا بعد بريطانيا والثامن عالميا.

وبلغ إجمالي الإصابات في إيطاليا 4.47 مليون إصابة حتى الآن.