مال وأعمال

أسهم التكنولوجيا تقود وول ستريت للصعود بداية التعاملات

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– فتحت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة، بدفعة من صعود أسهم التكنولوجيا بيد أن المخاوف حيال تباطؤ التعافي الاقتصادي واحتمال خفض التحفيز المالي وضعت المؤشرين داو وستاندرد آند بورز 500 على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 23.84 نقطة ما يعادل 0.07 بالمئة إلى 34917.96 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.76 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 4410.56 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 29.74 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 14571.53 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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