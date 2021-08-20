مال وأعمال

فيتش تحذر من تداعيات اقتصادية جسيمة على أفغانستان بعد سيطرة طالبان

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روسيا اليوم _ ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أنه لا يمكن استبعاد فقدان عشرة إلى عشرين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان، عقب سيطرة طالبان على البلاد.

وقالت أنويتا باسو، الرئيسة المعنية بالمخاطر في آسيا لدى “فيتش سولوشنز” اليوم الجمعة: “من الصعب أن تحقق أفغانستان أي نمو إيجابي هذا العام”.

وعلى صعيد آخر، أكد القائم بأعمال رئيس البنك المركزي المصري الأفغاني، أجمل أحمدي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن معظم احتياطيات أفغانستان من العملات الأجنبية محتفظ بها في حسابات أجنبية، ولم تتعرض للخطر منذ استيلاء طالبان على كابول.

وأفاد أجمل أحمدي القائم بأعمال محافظ البنك الذي هرب من كابول، في “تويتر”: “إن بنك أفغانستان المركزي يسيطر على نحو 9 مليارات دولار من الاحتياطيات، منها نحو 7 مليارات دولار محتفظ بها على شكل خليط من النقد والسندات الذهبية الأمريكية وأوراق أخرى في الاحتياطي الفيدرالي”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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