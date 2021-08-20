السفينة إيفرجيفين تعبر قناة السويس مجددا ضمن قافلة الشمال

صرح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الجمعة، عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفرجيفين بنجاح ضمن قافلة الشمال خلال رحلة العودة بعد تفريغ حمولتها قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى الصين.

ووجه رئيس الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل عبور السفينة بأمان وذلك بتعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وتخصيص القاطرتين مساعد 1 ومساعد 2 لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة.

وأكد الفريق ربيع على أن عبور السفينة إيفرجيفين مجددا في رحلتها رقم 22 عبر القناة، يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها القناة كأقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، كما يدل على العلاقات الطيبة والاستراتيجية التي تجمع قناة السويس بالشركة اليابانية المالكة للسفينة.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الجمعة، عبور 62 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.5 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 26سفينة بحمولات صافية قدرها 1.5 مليون طن، فيما عبرت 36 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2 مليون طن.