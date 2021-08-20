صادرات مصر الزراعية ترتفع إلى أكثر من 4.4 مليون طن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.4 مليون طن حتى الآن.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 18 اغسطس 2021.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 مليون و433 ألف و6 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 815 ألف 473 طن ، بالإضافة إلي تصدير 620 ألف 194 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 474 ألف و815 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

ولفت أن البصل احتل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 183 ألف و713 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 138 ألف و 504 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 38 الف و79 طن.

بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 20 الف و282 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 الف و 342 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 الف و 619 طن، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10 الاف و 328 طن.

وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي 9 الاف و 172 طن، وحصل البطيخ على المركز الثاني عشر بإجمالي 8 الاف و 359 طن، بينما حصل المانجو على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 الاف و 338 طن، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 6 الاف و 706 طن.