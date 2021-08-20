صناديق الأسهم العالمية تستقطب أكبر تدفقات أسبوعية منذ يونيو بدعم أرباح الشركات

– استقطبت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات أسبوعية لها في شهرين في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس، مدعومة بأرباح قوية للشركات واستمرار الآمال في التعافي الاقتصادي.

ووفقا لبيانات ليبر، تلقت صناديق الأسهم العالمية 19.64 مليار دولار في أكبر دخول للتدفقات منذ أواخر يونيو.

وجذبت صناديق الأسهم الأمريكية معظم القيمة، لتستقطب تدفقات بقيمة 13.3 مليار دولار، بينما تراخى أداء صناديق الأسهم في أوروبا وآسيا، لتستقطب فقط 4.5 مليار دولار و0.5 مليار دولار على الترتيب.

وقالت أو.سي.بي.سي في تقرير إن معظم التدفقات الداخلة إلى أمريكا الشمالية هي على الأرجح “إجراء دفاعي في مواجهة المخاطر الآخذة في التزايد من الشرق”.

ويرجع الأداء الباهت للتدفقات في آسيا إلى اضطراب في أفغانستان ومخاوف جديدة بشأن تباطؤ الاقتصاد في الصين، حيث جاء الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة أقل من التوقعات في يوليو.

وواجهت صناديق الأسهم الصينية نزوح تدفقات بقيمة 341 مليون دولار في الأسبوع.

وبالقطاعات، استقطب القطاع المالي 1.46 مليار دولار، وهي أكبر قيمة في عشرة أسابيع. على الجانب الآخر سجلت صناديق التكنولوجيا نزوح تدفقات بقيمة 666 مليون دولار بعد دخول التدفقات إليها على مدى خمسة أسابيع على التوالي.

وتلقت صناديق السندات العالمية تدفقات صافية 11.3 مليار دولار، وهو رابع دخول أسبوعي للتدفقات إليها.

لكن صناديق سوق النقد العالمية شهدت نزوح التدفقات للمرة الأولى في خمسة أسابيع، إذ فضل المستثمرون أسواق الأسهم العالية المخاطر.

وبين صناديق السلع الأولية، واجهت صناديق المعادن النفيسة نزوحا لتدفقات بقيمة 675 مليون دولار، هي الأكبر في أكثر من أربعة أسابيع، إذ انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الأسبوع الماضي.

وكشفت تحليلات لصناديق للأسواق الناشئة عددها 23767 أن المستثمرين نفذوا مشتريات صافية بقيمة 1.14 مليار دولار في صناديق الأسهم، بزيادة 56 بالمئة عن تدفقات الأسبوع السابق، لكنهم باعوا حيازات في صناديق السندات بقيمة 158 مليون دولار.