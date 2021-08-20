المركزي الصيني يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

وكالات _ أبقى البنك المركزي المصري الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير اليوم الجمعة، كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وأعلن بنك الشعب (البنك المركزي المصري) الصيني أن سعر الفائدة على القروض الأولية لمدة عام واحد سيظل عند مستوى 3.85 % في حين ستظل الفائدة للقروض الأولية لمدة خمس سنوات عند مستوى 4.65 %.

كانت أخر مرة تم فيها خفض الفائدة على القروض الأولية لعام واحد ولخمسة أعوام في أبريل .2020 وفي ذلك الوقت تم خفض الفائدة لقرض السنة الواحدة بمقدار 20 نقطة أساس وخفض الفائدة لقرض الخمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس بحسب.

كانت الأسواق تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة اليوم بعد أن أبقى البنك المركزي المصري الصيني الفائدة على آلية الإقراض متوسط المدى التابعة له دون تغيير في وقت سابق من الشهر الحالي.