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فرنسا تكثف حملات التطعيم لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

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وكالات _ تتسارع وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا، التي تشهد موجة رابعة من الوباء، بعد ارتفاع الإصابات منذ شهر جراء انتشار سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى.

وقد حصل 40 مليون شخص على جرعتين من اللقاح، أي 60 بالمئة من السكان.

وكانت السلطات الصحية الفرنسية قد وضعت خطة لتطعيم حوالي 50 مليون شخص بالجرعة الأولى قبل نهاية الشهر الجاري، وقد تمكنت من تطعيم أكثر من 50 بالمئة من المراهقين، و70 بالمئة من الأشخاص بين 18 و29 عاما.

أما كبار السن فقد حصل أكثر من 90 بالمئة منهم على جرعة واحدة على الأقل. لكن حملة التطعيم تشهد تباطؤا في الجزر الفرنسية كجزر مارتينيك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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