إصابة 3 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي بفيروس كورونا رغم حصولهم على اللقاح

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– كشف ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس، أن الفحوص أكدت إصابتهم بفيروس كورونا .
والأعضاء الثلاثة هم روجر ويكر (70 عاما) السناتور الجمهوري عن مسيسبي، وجون هيكنلوبر (69 عاما) السناتور الديمقراطي عن كولورادو، وأنجوس كينج (77 عاما) السناتور المستقل عن ولاية مين.
والثلاثة حصلوا على التطعيمات للوقاية من فيروس كورونا.
وأنهى مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أعماله في واشنطن هذا الشهر، ومن المنتظر عودته للأنشطة التشريعية في 13 من سبتمبر أيلول.
وذكرت منظمة (جوفتراك) غير الحزبية أن أكثر من 70 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأكدت إصابتهم بكوفيد-19.
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