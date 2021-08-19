أسعار النفط تعمق خسائرها.. برنت قرب 66.4 دولارا والخام الأمريكي عند 63.5 دولارا

– تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس للجلسة السادسة على التوالي، لتصل إلى مستويات منخفضة لم تشهدها منذ مايو وسط إحجام من المستثمرين بسبب مخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي مع ارتفاع حالات كورونا وعلى خلفية ارتفاع الدولار.

وانتعشت أسعار النفط طوال النصف الأول من 2021، لكنها خسرت حوالي 15 بالمئة منذ أوائل يوليو.

وأثرت الموجة الأخيرة من الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم على نشاط السفر العالمي مع تهديد النشاط الاقتصادي في الوقت الذي يستعد فيه كبار منتجي النفط لزيادة المعروض.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب “يبدو أن الكثير من الأشخاص ينأون بأنفسهم عن المراكز طويلة الأجل”.

وخسر خام برنت 1.78 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة ليبلغ سعر التسوية 66.45 دولار للبرميل بعد أن لامس 65.57 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 21 مايو.

وهبط أكثر العقود نشاطا لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.71 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 63.50 دولار للبرميل. وهبط في وقت سابق إلى 62.41 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 21 مايو أيضا.

وانخفض كلا الخامين القياسيين لستة أيام متتالية في أطول سلسلة خسائر متصلة لهما منذ فبراير 2020.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن السلالة دلتا من فيروس كورونا في المناطق التي تكون فيها معدلات التطعيم منخفضة تسرع وتيرة انتقال كوفيد-19. وارتفعت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وبلغ الدولار الأمريكي أعلى مستوياته في تسعة أشهر يوم الخميس، وذلك بعد يوم من صدور محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي والذي أظهر أن صانعي السياسة يفكرون في تقليص التحفيز الذي جرى تبنيه في مرحلة الجائحة هذا العام. وارتفاع الدولار يجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.