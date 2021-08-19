مؤسسة النفط الليبية: إجمالي مبيعات النفط بلغ 2.1 مليار دولار في يوليو

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– قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الخميس، إن إجمالي إيرادتها من النفط بلغ حوالي 2.1 مليار دولار في يوليو.
وأضافت الشركة المملوكة للحكومة في بيان، أن ذلك يشمل نحو ملياري دولار من مبيعات النفط الخام وحوالي 81 مليون دولار من بيع الغاز والمكثفات.
وأضاف البيان أن صافي إيرادات المنتجات النفطية بلغ 3.4 مليون دولار في يوليو، فيما بلغت عائدات البتروكيماويات 2.8 مليون دولار.
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