بنك مصر يحصد جائزة مبادرة العام لإدارة جائحة كورونا في مصر لعام 2021

حصد بنك مصر جائزة مبادرة العام لإدارة جائحة كورونا في مصر لعام 2021 من مجلة أسيان بانكينج آند فاينانس وتستند المجلة في اختيارها للفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين الدوليين.

وتضمنت معاير الاختيار الإجراءات الاحترازية المطبقة بالبنك، حيث قام بنك مصر بتنفيذ حزمة من الاجراءات الوقائية فيما يخص التصدي لجائحة كورونا كوفيد 19.

هذا وقد حرصت إدارة البنك على الحفاظ علي سلامة وأمن العاملين والعملاء المترددين عليه مع التأكيد على استمرار كافة الأعمال والأنشطة المختلفة بكفاءة من خلال الالتزام بتبني مجموعة من الإجراءات والاحتياطات كجزء من الحياه اليومية و التي تتضمن تحقيق الاستمرارية في دوران عجله الحياه الطبيعية من ناحيه مع الحفاظ على الصحة العامة من ناحية أخري للوصول بأذن الله لمرحله التعافي المجتمعي من آثار تلك الجائحة والتخلص التدريجي منها.

وتم أيضا في بنك مصر التعامل بشكل فوري وتطبيق حزمة من المبادرات التي تخص (مكان وبيئة العمل، وعملاء البنك، والعاملين بالبنك).

وفي هذا الصدد قام البنك منذ بداية الجائحة بتسخير كافة طاقاته وإمكانياته لتوفير بيئة عمل صحية سواء للعملاء أو للزملاء من خلال إيقاف كافة الممارسات الغير صحية وتركيب أجهزة تعقيم للأيدي بكافة الأماكن وتطهير كافة أماكن العمل بصفة دورية.

كما تم رفع الاهتمام بالرعاية الطبية المقدمة للعاملين بالبنك ولأسرهم من بداية الجائحة، من خلال توفير فريق متخصص من الأطباء والزملاء المختصين علي مدار 24 ساعة لمساعدة كافة الزملاء من خلال التوجيه الصحيح و الفحص السريع و صرف العلاج اللازم والمتابعة المستمرة حتي تمام التعافي.

كما وفر البنك كافة الإمكانات لدعم استمرارية الأعمال من توفير (ماي فاي للإنترنت، VPN، أجهزة لاب توب، ……) لتلبية احتياجات العمل عن بعد حسب طبيعة كل وظيفة من وظائف البنك، مع استبدال كافة الاجتماعات وورش العمل بال Video Conference او الTele Conference.

كما تم السماح لنسب قد تصل إلى 50% من الزملاء للعمل من المنزل وفقاً لطبيعة العمل وبما لا يؤثر على سير العمل وانتظامه وذلك للحد من التجمعات داخل أماكن العمل.

كما تم تحديد المقرات البديلة (Alternate Site) وهي عبارة عن موقع او مجموعة المواقع المجهزة لاستيعاب العاملين لضمان استمرارية العمل من أماكن متفرقة، ويتم تجهيزها بالأجهزة والمعدات اللازمة لإدارات العمليات المركزية الرئيسية للاستمرار في أداء أعمالهم في حالات التوقف الاضطراري

هذا بالإضافة إلى نشر العديد من الفيديوهات والمنشورات التوعوية الخاصة بالتعريف بالفيروس وكيفية الوقاية منه، كما حرص البنك على حث عملائه من خلال حملته الأخيرة “خليك في مكانك وأوصلنا” لتشجيعهم على استخدام وسائل الدفع الالكترونية بدلاً من الكاش، مع إمكانية قيامهم بكافة التعاملات البنكية من خلال الانترنت والموبايل البنكي.

وتعد تلك الجائزة استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال الموارد البشرية حيث سبق للبنك ان حصد جائزة مؤسسة ذا ديجيتال بانكر كأفضل استراتيجية للموارد البشرية – مصر لعام 2020.

هذا ويؤمن بنك مصر أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة، وأن قوة القطاع المصرفي المصري تكمن في قياداته المستنيرة، حيث أن القطاع المصرفي يزخر بالخبرات التي تؤهله للوصول للمكانة المرموقة التي يحظى بها اليوم.