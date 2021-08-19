أردوغان: تركيا ستفرض فحوص كورونا والتطعيم على بعض القطاعات

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– قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، إن تركيا ستبدأ إلزام بعض القطاعات بضرورة إجراء فحوص للكشف عن مرض كورونا وشهادات بالحصول على التطعيمات، بما في ذلك المعلمين مع استئناف الدراسة بالمدارس الشهر القادم، وكذلك للسفر الداخلي.
وأعطت تركيا قرابة 87 مليون جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19، أغلبها من لقاحات كورونافاك من إنتاج سينوفاك، ولقاحات فايزر-بيونتك.
وقال أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن الاشتراطات الجديدة سيتم فرضها على المعلمين والأكاديميين ومن يحضرون تجمعات اجتماعية مثل الحفلات.
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