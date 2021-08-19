سهم نتفليكس يقفز 3.2% .. أعلى مستوى له منذ 15 يوليو

بلومبرج _ ارتفع سعر سهم شركة خدمات البث المباشر عبر الإنترنت نتفليكس خلال تعاملات اليوم بنسبة 3.2% في حين كان حجم التداول ثلاثة أمثال متوسط حجم التداول في مثل هذا الوقت من اليوم خلال العشرين يوما الماضية.

وأشارت بلومبرج إلى أن سعر سهم الشركة ارتفع اليوم إلى 538.66 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 15 يوليو الماضي، مقابل 521.87 دولار للسهم في ختام تعاملات أمس.

وكان السهم الأفضل أداء بين أسهم الشركات المناظرة.

وبلغ حجم تداول سهم نتفليكس اليوم 1.37 مليون سهم بما يعادل ثلاثة أمثال متوسط حجم التداول خلال العشرين يوما الماضية وهو 514825 سهما.

وواصل سهم الشركة الأمريكية ارتفاعه لليوم الخامس على التوالي. وارتفع سعر السهم بنسبة 11% خلال الـ 52 أسبوعا الماضية، في حين ارتفع مؤشر بلومبرج للشركات المناظرة بنسبة 37% خلال الفترة نفسها.