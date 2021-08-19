تونس تفرض حجرا صحيا على الوافدين الذين لم يستكملوا التطعيم ضد كورونا

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وكالات _ قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء نقلا عن وزارة الصحة الخميس، إن تونس ستفرض حجرا صحيا إجباريا عشرة أيام على جميع الوافدين الذين لم يستكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا بدءا من يوم 25 من الشهر الحالي، وذلك سعيا للسيطرة على الوباء مع بدء تراجع أعداد الإصابات.
وكانت الرئاسة التونسية قد قالت أمس، إن البلاد ستخفف حظر التجول الليلي، وسيُسمح للمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها حتى الساعة العاشرة مساء بدءا من اليوم.
زيأتي ذلك وسط تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وزيادة واضحة في معدلات التطعيم.
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