صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستحوذ على حصة في باجاني الإيطالية

وكالات _ وقعت شركة هوراتشيو باجاني (باجاني) اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على حصة في الشركة.

وتتضمن الاتفاقية قيام صندوق الاستثمارات العامة بشراء حصة أقلية في باجاني، لينضم إلى مساهمي الشركة. وستحتفظ عائلة باجاني على حصتها بصفتها مساهمًا رئيسياً، بينما سيحتفظ المؤسس والرئيس التنفيذي ومدير التصميم هوراتشيو باجاني بمنصب قيادي ودور محوري في الشركة.

وتأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية النمو التي تنفذها باجاني والتي تهدف إلى مواصلة نهجها الابداعي في قطاع السيارات الهجينة “hypercars”.

وتتماشى الاتفاقية في شركة باجاني مع استراتيجية الصندوق في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتعظيم أصول الصندوق.