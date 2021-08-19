مخاوف تقليص التحفيز النقدي تدفع وول ستريت للهبوط بداية التعاملات

_ استهلت وول ستريت على انخفاض اليوم بفعل مخاوف حيال احتمال بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي في كبح برنامجه الضخم للتحفيز النقدي، بينما هوت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية إذ تراجعت أسعار النفط والمعادن لقاع عدة أشهر.

وهبط المؤشر داو جونز 86.02 نقطة ما يعادل 0.25 في المائة إلى 34874.67 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 17.83 نقطة أو 0.41 في المائة إلى 4382.44 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك 102.75 نقطة أو 0.71 في المائة إلى 14423.16 نقطة، وفقا لـ””.