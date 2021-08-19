البورصة تفقد 0.91% ختام التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي بضغط من مبيعات المؤسسات.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.91%، وأغلق عند مستوى 10808 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني 0.92%، وأغلق عند مستوى 45.39 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.83% و 0.84% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.844.486 مليار جنيه على 198 شركة من خلال 55.869 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 116 شركة مقابل ارتفاع 51 شركة بينما لم تتغير أسعار 31.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 3.366 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 45.911 مليون جنيه مقابل 42.545 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 1.512 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 46.252 مليون جنيه، مقابل 44.740 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.854 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 21.610 مليون جنيه، مقابل 19.756 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 86.14% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية، فيما استحوذ الأجانب على 5.76% والعرب على801% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 15.22% من تعاملات اليوم مقابل 84.77% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العالمية للاستثمار والتنمية 33.87 37.15 9.68 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 11.53 12.63 9.54 القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية 14.54 15.9 9.35 المجموعة المصرية العقارية 6.71 7.32 9.09 جلاكسو سميثكلاين 31.07 33.31 7.21

الأسهم الأكثر انخفاضا