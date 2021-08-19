الحصن للاستشارات تقلص حصتها في الجيزة العامة للمقاولات إلى 4.12%

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رنا ممدوح _ قلصت شركة الحصن للاستشارات حصتها في رأسمال شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري لتصبح 4.12% بدلا من 5.83%.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الحصن للاستشارات باعت 25 مليون سهم من أسهم الجيزة العامة للمقاولات مقابل 14.5 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 0.58 جنيه للسهم الواحد، وقامت بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة .
وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 59.69% لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، و2.59% لشركة وادي للاستشارات، و2.078% سمو للاستشارات، وبي اف ايه للاستشارات 1.868% ونمو للاستشارات 0.542%.
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