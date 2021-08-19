وكيل شيري يكشف عن أسعار ومواصفات تيجو 8 موديل 2022

شاهندة إبراهيم – قدمت شركة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي وشيري وهافال وشانجان في السوق المحلية، موديل 2022 من العلامة الصينية شيري تيجو 8 بزيادة قدرت بنحو 5 آلاف جنيه في أغسطس الجاري.

ووفقا للقائمة السعرية الصادرة عن الوكيل المحلي، جاءت أسعار الفئة الأولى Comfort بنحو 370 ألف جنيه، بدلًا من 365 ألف جنيه.

وحددت الفئة الثانية Luxury بسعر 400 ألف جنيه، في مقابل 395 ألف جنيه لموديل 2021.

وتنتمي السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 لنمط الكروس أوفر المدمجة الرياضية متعددة الاستخدامات ذات 7 مقاعد، وتأتي بمحرك رباعي السلندرات 1500 سي سي تيربو، بقوة 154 حصان، مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، وبسعة خزان 51 لتر، وبناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتتسارع من وضع الثبات 0 حتى 100 كم / ساعة في غضون 11 ثانية، وتستهلك 7.4 لتر من الوقود عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت الفئة الأولى Comfort من شيري تيجو 8 موديل 2022 بعدد من تجهيزات السلامة والأمان من أبرزها 4 أيرباج وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وبرنامج ثبات إلكتروني ESP ، ونظام مساعد للفرامل BAS ، ومساعد فرامل الطوارئ EBA ، ونظام جر أمامي للعجلات، تكييف ديجيتال وتكييف خلفي وباور وسنتر لوك وريموت كنترول و4 زجاج تعمل بالكهرباء وخاصية ايموبلايزر ضد السرقة.

وزودت بعجلة قيادة من الجلد وفتح الزجاج بلمسة واحدة ومرايات تعمل بالكهرباء وإشارات ليد في المرايات الجانبية ومصابيح هالوجين إمامية وإضاءة ليد نهارية ومصابيح ليد خلفية وإضاءة ليد خلفية عند التوقف وفرامل يد تعمل بالكهرباء وونظان أوتو هولد وكاميرا خلفية وحساس خلفي وشاشة عدادات 7 بوصة وشاشة تاتش 10.025 بوصة وعرض الهاتف على الشاشة وفرش جلد ومفتاح ذكي لتشغيل وإيقاف السيارة وفتحة سقف بانوراما وبلوتوث و4 سماعات وعدد 3 USB (2 أمامية + 1 خلفية)وتثبيت مقاعد للأطفال، إلى جانب نظام مراقبة ضغط الإطارات وخاصية التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات وجنوط رياضية مقاس 18 بوصة.

فيما جاءت الفئة الثانية Luxury بنفس مواصفات الفئة السابقة إلى جانب تدعميها بنحو 6 إيرباج وحساس أمامي وكاميرا 360 درجة وغلق الزجاج بلمسة واحدة وخاصية تسخين المقاعد الأمامية ومرايات ضم ومصابيح ليد أمامية، كما تزخر السيارة من الداخل بإضاءة ملونة وحساس إضاءة و6 سماعات.

ويقدم الوكيل المحلي مدة ضمان تصل إلى 5 سنوات أو كل 100 ألف كم.