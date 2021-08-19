هواوي تكنولوجيز تطلق حملة تطعيمات ضد فيروس كورونا لجميع العاملين بالشركة وعائلاتهم

إسلام فضل _ قالت شركة هواوي تكنولوجيز، إنه قامت بتوفير كمية من لقاحات فيروس كورونا تكفي جميع العاملين بالشركة وعائلاتهم، بما يضمن حمايتهم من مخاطر الإصابة بهذا الفيروس ومساعدتهم على مواجهة اثاره السلبية،

تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.

ووأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الخميس، أنها قامت بتقديم اللقاح للعاملين وأسرهم في مقر شركة هواوي بالقرية الذكية، وتعد هذه الحملة استكمالاً لجهود شركة هواوي في اتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد العام الماضي حيث عملت على تطبيق سياسة العمل عن بُعد للعاملين الذين لا يتطلب عملهم التواجد في مقار الشركة، فضلاً عن توفير كل ما يلزم من أدوات تعقيم للعاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في المواقع المختلفة.

أعرب فينسينت صن، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تكنولوجيز مصر عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير اللقاح لجميع العاملين بالشركة واسرهم، ووجه الشكر الى وزارة الصحة على الجهد المبذول منذ بداية ازمة فيروس كورونا وحرص الوزارة الدائم على توفير الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين.

وقال أنه “مع اقتراب الموجة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، كان من الأهمية التأكد من حصول جميع العاملين وأسرهم على اللقاح حفاظا عليهم، حيث يمثل كل عامل وموظف في هواوى حجر الزاوية الأساسي لتطور ونمو الشركة على مدار 21 عاماً.”

وأضاف صن: “ظهرت في الآونة الأخيرة أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعديد من القطاعات الحيوية لاقتصاديات العالم، لذلك حرصنا على توفير اللقاحات لتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين بالشركة، وللتأكد من استمرار تقديم الخدمات والدعم المطلوب الى جميع عملائنا وشركائنا.”

الجدير بالذكر أن شركة هواوي تكنولوجيز تعمل في السوق المصري منذ ما يقرب من 21 عامًا، وتسعى جاهدة لتوفير حلول تكنولوجية متقدمة، حيث تتعاون هواوي مع كل من الحكومة المصرية والقطاع الخاص لدعم جهود التحول الرقمي في ضوء “رؤية مصر 2030”.