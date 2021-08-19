انطلاق مبادرة داعم من بنك ناصر الاجتماعي بالتعاون مع شركة كريم للنقل التشاركي

إسلام فضل _ قالت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 وسياسة الدولة القائمة علي الاستثمار في البشر وخاصة الشباب كونهم الثروة الاساسية لمسيرة التنمية المستدامة استحدث بنك ناصر العديد من البرامج الإتمانية التي تركز علي تمكين الشباب وتعزز من مبادرات التوظيف والتمويل المتوسط والمتناهي الصغر لذلك اطلق البنك مبادرة تحت شعار “داعم ” لتمويل السيارات المستخدمة في خدمات النقل الجماعي والتشاركي من خلال التطبيقات الالكترونية بالتعاون مع شركة كريم للنقل التشاركي .

واضافت القباج في بيان صادر اليوم الخميس، أن ظاهرة النقل التشاركي لاقت انتشارا واسع النطاق خلال السنوات القليلة الماضية، موضحة ان اطلاق برنامج ” داعم” يهدف الي تشغيل الشباب والتخفيف من وطأة البطالة، في إطار اهتمام البنك بخلق فرص عمل حقيقية ونظرا للمسؤلية المجتمعية للبنك وحرصا علي دعم المشروعات ذات البعد الاجتماعي فقد قررت إدارة البنك اعفاء عملاء المشروع من المصروفات الادارية.

كما تقرر اتاحة التمويل لذوي الاعاقة والتي تسمح اعاقتهم بقيادة السيارات وذلك لتشجيعهم علي العمل والاندماج المجتمعي لتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل حتي يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادي وحياة كريمة تحقق العدالة الاجتماعية لهم .

وفي ذات السياق افاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك ان مبادرة ” داعم” تأتي في ضوء الدور المجتمعى الذي يقوم به البنك في الاهتمام بالتنمیة البشریة والمشروعات الاجتماعیة والاقتصادیة لتحویل الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجة وفعالة بالمجتمع للعمل على محاربة البطالة بالإضافة إلى الإسهام في حل مشكلة المرور والزحام، وكذلك تخفيض عبء الدعم عن طريق ترشيد استهلاك الوقود، وتحقيقًا لمبدأ الشمول المالى، بالوصول بخدمات البنك إلى كل فئات المجتمع مؤكدا أن البنك سيقوم بدور تمويلى لشراء سيارات ميكروباص وملاكي ودراجات نارية مع ضمان التشغيل بشركة كريم للنقل التشاركي وسوف يتم البدء في تمويل 50 سيارة في المرحلة الأولى بـ20 مليون جنيه .

وعن شروط التمويل اوضح عشماوي انه يشترط للحصول علي التمويل ألا يقل سن العميل عن 21 سنة، وحتي 60عاما ويتوجه العميل الي البنك بعد إتمام التعاقد مع شركة كريم لتقديم خطاب الترشيح و صورة من بطاقة الرقم القومي سارية و إيصال مرافق حديث يفيد محل إقامتة ويتم التقسيط 5 سنوات بعائد مميز 6.7% ويتم حظر بيع السيارة لصالح البنك حتى الانتهاء من سداد قيمة السيارة.

والجدير بالذكر انه في اطار حرص البنك علي استحداث برامج تمويلية تهدف الي التوظيف سبق وقام بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة سويفل لتمويل شراء سيارات نقل ركاب لعدد 50 سيارةميكروباص فى المرحلة الاولى بمبلغ وقدره22 مليون جنيه تسدد قيمة التمويل علي خمس سنوات وشركة سويفل هي أول شركة في الشرق الأوسط تُدرج في بورصة «ناسداك»بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.