الأسعار والمواصفات التفصيلية للسيارة رينو ميجان موديل 2022

شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات، وكلاء رينو وكيا في السوق المصرية، عن أسعار العلامة الفرنسية رينو ميجان موديل 2022.

ويقدم الوكيل المحلي رينو ميجان المنتمية لنمط السيارات السيدان العائلية، والمجمعة في مصانع الصانع الفرنسي بتركيا عبر 4 فئات من التجهيزات والكماليات،

وبأسعار تبدء من 294 ألف جنيه وحتى 384 ألف جنيه، في أغسطس الجاري.

ووفقا للقائمة السعرية المعلنة، حددت أسعار الفئة الأولى Vision 1.6Lمن رينو ميجان موديل 2022 بنحو 294 ألف جنيه.

وبلغت أسعار الفئة الثانية Dynamic 1.6L نحو 324 ألف جنيه.

ووصل سعر الفئة الثالثة Dynamic Turbo 1.3L Turbo إلى مستوى 354 ألف جنيه

أما الفئة الكاملة الأعلى تجهيزا Signature Turbo1.3L Turbo جاءت بسعر 384 ألف جنيه.

وتنتمي السيارة رينو ميجان موديل 2022 لفئة السيدان العائلية، وتأتي بمحرك رباعي الأسطوانات ذات سعة 1600 سي سي تربو، ينتج قوة حصانية 115 أحصنة، مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، وتتسارع المركبة من الثبات 0 حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.8 ثانية.

ودعمت الفئة الأولى Vision بشكل مفصل بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان، وعزم أقصي للدوران 156 نيوتن/ متر، وتتسارع المركبة من الثبات 0 حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.8 ثانية، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك، وتذخر بعدد من المواصفات ووسائل الأمان ومن بينها 2 أيرباج، وفرامل ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، وإضاءة نهارية LEDتعمل عند إدارة المحرك، وحساسات ركن خلفية، وبلوتوث وطارة متعددة الوظائف ومثبت سرعة وكشافات شبورة أمامي LED.

وتحوي الفئة الثانية Dynamic نفس مواصفات وتجهيزات الفئة السابقة، إلى جانب تمتعها بعدد آخر من بينها تم إمدادها بجنوط رياضية مقاس 16 بوصة حساسات ركن أمامية وتكييف أوتوماتيك وشاشة ٧ بوصة وتدعيم هواتف أندرويد وأبل ونظام دخول وتشغيل السيارة بدون مفتاح وطارة جلد.

أما الفئة الثالثة Dynamic Turbo 1.3L Turbo تقدم بمحرك تربو سعة 1300 سي سي بقوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن / متر، وتتسارع من وضع الثبات 5 حتى 100 كم / ساعة في مدة زمنية تصل إلى 9.5 ثانية، بناقل حركة أتوماتيك من 7 سرعات.

وأخيرا، دعم الصانع الفرنسي مركبته رينو ميجان موديل 2022 الفئة الرابعة Signature Turbo1.3L Turbo فرنسية المنشأ المجمعة محليا في تركيا، والتي تتمتع بنفس مواصفات الفئة الثالثة، إلى جانب عدد قياسي من عوامل الأمان من بينها 6 أيرباج، وتقف على جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وسقف بانوراما وإضاءة أمامية LED و كاميرا خلفية وشاشة ٣.٩ بوصة و شاشة عدادات ديجيتال 2.10 بوصة وخاصية فتح الشنطة بدون مفتاح و فرامل يد كهربائية وكراسي جلد قماش.