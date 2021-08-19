جولدمان ساكس يعتزم شراء إن.إن إنفستمنت بارتنرز بملياري دولار

بلومبرج _ وافق بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب على شراء شركة إدارة الأصول إن.إن إنفستمنت بارتنرز التابعة لمجموعة إن.إن.جروب الهولندية للتأمين مقابل 1.7 مليار يورو (ملياري دولار) نقدا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن اتمام الصفقة ينتظر استكمال الإجراءات المقررة ومن المتوقع انجازها بحلول الربع الأول من العام المقبل بحسب بيان صادر عن مجموعة إن.إن جروب اليوم.

في الوقت نفسه سيستقيل ساتيش بابات الرئيس التنفيذي لشركة إن.إن إنفستمنت بارتنرز من مجلس إدارة مجموعة إن.إن جروب فورا مع استمراره في قيادة شركة إدارة الأصول.

ووفقا لشروط الصفقة ستدخل مجموعة إن.إن جروب وشركة جولدمان ساكس أسيت مانجمت التابعة للبنك الأمريكي في شراكة مدتها 10 سنوات حيث ستواصل الشركة تقديم خدمة إدارة الأصول للمجموعة الهولندية.

وقالت الشركة الهولندية إنه “بعد اتمام هذه الصفقة تتوقع إن.إن جروب الحصول على أموال كبيرة ستكون متاحة لصرف عائدات إضافية للمستثمرين إذا لم تظهر فرص جيدة لتحقيق قيمة أعلى” باستخدام هذه الأموال.