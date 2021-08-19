الأسهم الأوروبية تتراجع 1% وسط مخاوف من تشديد السياسات النقدية

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_ تراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد بالمئة يوم الخميس وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية العالمية بأسرع مما كان متوقعا، بينما نال انخفاض أسعار السلع الأولية من أسهم التعدين لتصل إلى أدنى مستوى لها في شهر.
ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.5 بالمئة بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، لأقل مستوى في أسبوعين في حين تراجعت أسهم التعدين 4.2 بالمئة.
وتراجعت الأسهم الآسيوية أيضا في وقت سابق من يوم الخميس إلى أدنى مستوياتها هذا العام حيث أعطت المحاضر التي نُشرت أمس الأربعاء عن أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي انطباعا بخفض وشيك في برنامج شراء السندات الهائل في حقبة جائحة كورونا.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري الأوروبي تمسك بسياساته حتى الآن، فقد أثار ارتفاع التضخم مخاوف من أن تبدأ البنوك المركزية العالمية في التخلي عن تيسير سياساتها المالية التي كان لها دور فعال في رفع مؤشرات الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية.
ونزل مؤشر السفر والترفيه 2.4 بالمئة وسط زيادة في حالات الإصابة بسلالة دلتا.
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