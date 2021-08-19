البورصة تتراجع 0.27% في التعاملات الصباحية بضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم بضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.27%، ليتداول عند مستوى 10878 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.63%، ليتداول عند مستوى 45.52 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.27% و 0.3% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 161.633 مليون جنيه على 146 شركة من خلال 5.145 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 57 شركة مقابل ارتفاع 32 بينما لم تتغير أسعار 56.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 1.513 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 1.518 مليون جنيه، مقابل 5.102 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 947.921 ألف جنيه، منها 602.185 ألف جنيه للأفراد، و345.737 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 565.173 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 3.759 مليون جنيه، مقابل 3.194 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العالمية للاستثمار والتنمية 33.87 37.22 9.89 القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية 14.54 15.66 7.70 القاهرة للدواجن 3.87 3.99 7.26 المجموعة المصرية العقارية 6.71 7.18 7 رواد السياحة 56.18 58.95 4.93

الأسهم الأكثر انخفاضا