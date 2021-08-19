2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة خلال يوليو الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 4 آلاف و320 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر يوليو الماضي.

أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة، بلغت 658 مليونًا و125 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و911 مليونًا و119 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول 1368 بيانًا جمركيًا خلال يوليو الماضي، بعدد حاويات 10775 معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والرمال، والمنسوجات، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و216 مليونًا و74 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 3 ملايين و464 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر يوليو الماضي بلغت نحو 2 مليار و569 مليونًا و245 ألف جنيه.