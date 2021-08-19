النساجون الشرقيون للسجاد تحقق 669.5 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ قفزت صافي الأرباح المجمعة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد، خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 669.506 مليون جنيه، مقابل 266.358 مليون جنيه في النصف المقارن العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع صافي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 5.615.281 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 4.078.906 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 4.633.050 مليار جنيه، مقابل 3.636.345 مليار جنيه مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي.

وقفز مجمل الربح خلال النصف الأول إلى 982.231 مليون جنيه مقابل 442.560 مليون جنيه مقارنة بالنصف المناظر له.

وعلى صعيد الاعمال المستقلة، صعدت الأرباح بعد الضرائب إلى 752.377 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، مقابل 525.754 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.

وقفز صافي المبيعات خلال نفس الفترة إلى 2.081.988 مليار جنيه مقابل 1.506.210 مليار جنيه بالفترة المناظرة.