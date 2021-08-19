سمو للاستشارات تقلص حصتها في القاهرة للإسكان إلى 2.7%

رنا ممدوح _ قلصت شركة سمو للاستشارات حصتها في رأسمال القاهرة للإسكان والتعمير لتصبح 2.746% بدلا من 3.19%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن سمو للاستشارات باعت 400 ألف سهم من القاهرة للإسكان مقابل 14.920 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 37.3 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم، 76.45% لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، و3.55% لشركة بي اف ايه للاستشارات.