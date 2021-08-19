عامر جروب تحقق 82% نموا في الإيرادات المجمعة لتصل إلى 1.3 مليار جنيه النصف الأول

رنا ممدوح _ ارتفعت الإيرادات المجمعة لمجموعة عامر القابضة – عامر جروب، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 82%، لتسجل 1.257 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 690 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2020.

وأوضحت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن قطاع الاستثمار العقاري يمثل 83% من إجمالي الإيرادات، وجاء قطاع نادي إجازات بورتو بنسبة 7%، وقطاع المطاعم بنسبة 6% من إجمالي الإيرادات أما باقي النسبة وقدرها 4% فلقد تحققت من الأأنشطة الأخرى للمجموعة.

وارتفعت صافي أرباح المجموعة خلال النصف الاول من العام إلى 176 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 28 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأرجعت المجموعة ذلك النمو إلى تسليم المرحلة الأولى لمشروع بورتو سعيد.

وارتفع هامش مجمل الربح خلال النصف الأول من عام 2021 حيث بلغ نسبة 50% من إجمالي الإيرادات وذلك بقارق ثمان نقاط عن هامش مجمل الربح المحقق خلال نفس الفترة من عام 2020 والذي يبلغ 42%.

وصعدت تكلفة التمويل خلال الستة أشهر الاولى من العام إلى 189 مليون جنيه مقابل 35 مليون جنيه خلال نفس الفترة في العام الماضي.

وأرجعت المجموعة ذلك إلى قيام بعض الشركات التابعة للمجموعة بإصدار سندات توريق لمحفظتها بمبلغ 607 مليون جنيه حيث تم اثبات جميع مصروفات التوريق في النصف الأول من العام.

وبلغت القروض والتسهيلات في 30 يونيو الماضي مبلغ 878 مليون جنيه مقابل 818 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2020 بزيادة قدرعا 7%.

وأرجعت ذلك إلى حاجة شركات المجموعة لتمويل مشروعات جديدة في قطاع الاستثمار العقاري.

وبلغت أرصدة الحاجزين والتعاقدات العقارية المتبقية مبلغ 4.3 مليار جنيه في 30 يونيو الماضي، مقابل 4.7 مليار جنيه في ديسمبر الماضي.