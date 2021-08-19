داليا خورشيد تنضم لمجلس إدارة المهندس للتأمين وعبد الصادق عضوا منتدبا

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أعلنت شركة المهندس للتأمين، عن تعيين خالد محمد محمود عبد الصادق عضوا منتدبا للشركة ( عضو من ذوي الخبرة).
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة أمس اعتمد قرار التعيين واًصدر موافقة بشأنه.
وشملت قرارات المجلس الموافقة على تعيين داليا خورشيد عضو مجلس إدارة مستقل ( عنصر نسائي).
وتضمنت قرارات المجلس اعتماد تغيير ممثل الشركة القابضة المصرية الكويتية في مجلس الإدارة ليصبح نزهي غليوم عبد المسيح ارمانيوس بدلا من رضا فتحي أحمد محمد.
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